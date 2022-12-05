Путин запретил митинговать у школ и храмов

Президент Владимир Путин подписал 5 декабря поправки в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", устанавливающие новые ограничения на проведение публичных акций. Документ доступен к ознакомлению на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный закон запрещает проведение публичных акций возле зданий и на территориях аэропортов, пристаней и вокзалов, на детских и спортивных площадках, внутри и поблизости от вузов, школ, больниц и организаций соцзащиты. Также проведение митингов запрещено в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, рядом с различными объектами жизнеобеспечения и, наконец, внутри и снаружи храмов и прочих религиозных сооружений.

Кроме того, закон предполагает "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" возможность установления региональными законами списка мест, на территории которых дополнительно запрещаются митинги, "если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации". Также регионы получат право публиковать список мест, где проведение акций будет ограничиваться по времени.