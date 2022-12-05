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Новости 17:52

На Васильевском острове сносят незаконные гаражи

фото ЗакС политика На Васильевском острове сносят незаконные гаражи

В Петербурге ликвидируют гаражи в юго-западной части Васильевского острова, принадлежащие КАС "МАЯК" и расположенные возле дома 12к3 по улице Кораблестроителей в отсутствие разрешительных документов. Как сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом, после сноса здесь начнут строить общеобразовательную школу, рассчитанную на 1375 учащихся. Для реализации проекта инвестор распорядится земельным участком площадью 33 кв. метров.

Освобождению территории от гаражей предшестовал судебный спор из-за расторжения договора аренды, в котором Смольный выиграл у КАС "МАЯК". Чиновники отмечают, что губернатор в начале года продлил срок, в течение которого кооперативу полагалось снести гаражи и вывезти собственность. Однако бывший арендатор земли на Васильевском острове не уложился в установленные временные рамки.

фото: пресс-служба ККИ


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