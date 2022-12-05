Главе местной администрации МО "Коломна" вынесли прокурорское представление

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга вынесла представление главе местной администрации муниципального округа "Коломна" Александру Шелепеню, сообщается на сайте ведомства.

Проверка показала, что здание администрации на набережной Крюкова канала должным образом не оборудовано для маломобильных граждан. В частности, входной дверной проем не позволяет свободно проехать людям, находящимся в инвалидной коляске. Более того, пандус также не соответствует нормативам и не подходит для людей с ограниченным возможностями, а на лестницах внутри здания не имеется поручня.

Выполнение представления поставили на прокурорский контроль.