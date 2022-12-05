Беглов поведал о планах открыть парк в память обороны Ленинграда

В будущем поблизости от парка Героев-пожарных на юге Петербурга может появиться еще один, посвященный обороне Ленинграда, рассказал 5 декабря губернатор Александр Беглов. Конкретных сроков начала и исполнения работ он не назвал.

"В будущем неподалеку от парка Героев-пожарных планируем создать еще один парк, который будет посвящен обороне Ленинграда. Он будет расположен на линии укреплений "Ижорский рубеж", там сохранились ДОТы времен Великой Отечественной войны", — произнес градоначальник в эфире "Радио России", выступая с еженедельным обращением к горожанам.

В своей речи Беглов также напомнил о том, что открыл на прошедшей неделе в компании министра МЧС Александра Куренкова вторую очередь парка Героев-пожарных. Заодно он поделился планами установить в парке памятник петербургским спасателям.

"В наших планах установить там памятник нашим героям — спасателям и пожарным, тем, кто совершал свой подвиг в годы блокады, при тушении пожара в гостинице "Ленинград", а также тем, кто сегодня участвует в восстановлении города-побратима Мариуполя или несет свою ежедневную вахту", — поведал губернатор. Попутно он выразил мнение, что после проведенных работ по благоустройству в парке "приятно находиться даже зимними вечерами".

Фото: Telegram-канал Александра Беглова