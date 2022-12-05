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Новости 18:43

Комитет по труду и занятости проведет фотосессию для руководства за 88 тысяч рублей

фото ЗакС политика Комитет по труду и занятости проведет фотосессию для руководства за 88 тысяч рублей

Руководство комитета Смольного по труду и занятости населения ищет фотографа, который за 88 тысяч рублей согласится сделать портреты чиновников. Соответствующая закупка опубликована 5 декабря.

Всего планируется отснять 15 человек: руководителей комитета и начальников структурных подразделений. Фотосессия одного чиновника должна длиться около 15-30 минут. После съемки фотограф должен отретушировать снимки: убрать порезы на лице, временные дефекты кожи и угревую сыпь. Кроме того, нужно будет "почистить" одежду от посторонних предметов. Вероятно, речь идет о катышках и шерсти домашних питомцев.

Готовые изображения чиновники планируют использовать в социальных сетях и на сайте комитета. Еще их планируется отправлять для сайтов специализированных форумов, семинарах и для общения со СМИ и печатными изданиями. 

Скриншот с сайта комитета по труду и занятости населения

Константин Леньков


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