Из-за роста заболеваемости в больнице им. Семашко вновь развернули коронавирусные койки

Скачок COVID-заболеваемости в Петербурге потребовал от комитета по здравоохранению вернуть в "красную зону" больницу № 38 имени Семашко в Пушкине. Как сообщает издание "Фонтанка", в самое ближайшее время в корпусе с отделениями неврологии и реабилитации появятся койки для пациентов с симптомами пневмонии и коронавируса. Остальных отделений стационара это коснуться не должно. В обычном режиме больница функционировала с середины октября.

На сегодняшний день петербуржцам с коронавирусом помогают в восьми больницах.

За две минувшие недели суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла более чем в полтора раза (807 случаев по сравнению с 451 случаем в позапрошлый понедельник).