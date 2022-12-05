Минобороны признало гибель россиян при атаке на аэродромы под Рязанью и Саратовом

Пресс-служба Минобороны РФ подвела итоги 5 декабря, сообщив, что Вооруженные силы Украины атаковали при помощи советских беспилотников аэродром в Энгельсе Саратовской области и аэродром Дягилево в Рязанской области.

По информации министерства, трое российских военнослужащих в результате обстрела получили смертельные ранения, а еще четверо пострадавших были госпитализированы и получили необходимую помощь.

Произошедшее военное ведомство охарактеризовало как террористический акт. Утверждается, что в ответ российские Вооруженные силы поразили 17 целей, относящихся к "системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины".