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На Васильевском острове загорелось бывшее здание НИИ ВМФ

фото ЗакС политика На Васильевском острове загорелось бывшее здание НИИ ВМФ

Петербургские пожарные тушат возгорание, начавшееся вечером 5 декабря в здании бывшего научно-исследовательского института ВМФ по адресу: Шкиперский проток, 16.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, горит площадь 120 кв. метров. Спустя час после вызова спасателей пожар удалось локализовать. До того его уровень поднимали до 1 БИС. Сведения о пострадавших не поступали.

В тушении огня участвуют тридцать специалистов и шесть машин. Примечательно, что соседнее здание (Шкиперский проток, 25к2Б) представляет собой дореволюционную водонапорную башню.


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