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Суд в Петербурге по требованию прокуратуры заблокировал мошеннические сайты, копирующие МРЭО

фото ЗакС политика Суд в Петербурге по требованию прокуратуры заблокировал мошеннические сайты, копирующие МРЭО

В Петербурге по требованию прокуратуры суд ограничил доступ к мошенническим сайтам, предоставлявшим услуги фейковых МРЭО, информирует пресс-служба ведомства.

Прокуроры Кировского района провели проверку, по результатам которой обнаружили в интернете ресурсы, распространявшие посреднические услуги по постановке ТС на учёт.

Облик мошеннических сайтов полностью копировал оформление государственных сайтов органов госвласти и ГИБДД.

Желая оградить доступ граждан к данным ресурсам, прокуратура обратилась с иском в суд.

"Иски прокурора рассмотрены, требования удовлетворены. Доступ к сайтам заблокирован", - отчитались по итогам работы правоохранители.


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