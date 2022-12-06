В Ленобласти объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного снегопада

Руководство Ленинградской области объявило во вторник, 6 декабря, жёлтый уровень погодной опасности из-за накрывшего регион обильного снегопада.

Данный показатель означает потенциально опасную погоду для населения. Сильный снег будет идти на территории 47 региона на протяжении всего дня и, по прогнозам, закончится ближе к ночи.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предупреждает пешеходов и автолюбителей о важности соблюдения ПДД в условиях ограниченной видимости. По возможности владельцам ТС рекомендовано отказаться от их использования в такую погоду.

"Уважаемые водители, при планировании своих поездок учитывайте складывающуюся ситуацию, а также не паркуйте автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать проводимой уборке улиц!" – обратились в ГИБДД к жителям обоих регионов.