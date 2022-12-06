Справороссы анонсировали внесение законопроекта о 13-й пенсии

Фракция "Справедливая Россия — За правду" намерена внести на рассмотрение Государственной думы законопроект о выплате дополнительной, 13-й пенсии по старости, сообщило 6 декабря ТАСС. Приступить к выплатам депутаты предлагают уже в 2022 году.

"Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)", — цитирует ТАСС текст пояснительной записки к проекту.

Также проект предусматривает двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, достигшим 70-летия. Сейчас правом на это обладают пенсионеры в возрасте 80 лет и выше.

В своем Telegram-канале лидер СРЗП Сергей Миронов увязал необходимость принятия проекта с "нерасторопностью" Минфина. "Вот уже несколько лет подряд у Министерства финансов к новогодним праздникам остаются огромные средства, которые по каким-то странным причинам не удаётся израсходовать в течение календарного года. Речь идёт о триллионах рублей, и это те самые деньги, которые изначально были подробно расписаны по статьям федерального бюджета", — написал он. По его словам, средства могли бы быть направлены на развитие экономики, промышленности и социальной сферы, однако "всякий раз чиновники оказываются настолько нерасторопны, что деньги в бюджет приходится возвращать".

Деньги, переведенные в виде 13-й пенсии, пригодились бы получателям в предпраздничное время, выразил уверенность Миронов. "Перед новогодними праздниками люди потратят их на самое нужное, и в конечном итоге эти деньги будут работать на развитие российской экономики", — уточнил он.

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