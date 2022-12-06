Дом Егорова включен в список памятников регионального наследия

Дом купца 1-й гильдии Ефима Егорова на улице Некрасова пополнил перечень региональных памятников культурного наследия, проинформировала пресс-служба комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 6 декабря. Распоряжение об этом отдал глава комитета Сергей Макаров.

Здание было построено в 1883-1884 годах по проекту архитектора Павла Сюзора в стиле эклектики, его лицевые фасады богато украшены кариатидами, гирляндами из фруктов, маскаронами и львиными головами, а углы выделены эркерами в виде башенок.

"Известно, что Е.С. Егоров разорился на строительстве этого дома, и в 1897 году здание перешло в собственность Общества Юго-Восточных железных дорог", — уточнили в КГИОП.

Среди прочих, в здании проживали братья писателя Дмитрия Мережковского, сам он привез сюда жену Зинаиду Гиппиус после свадьбы в Тифлисе в 1899 году. После революции квартиры в доме стали коммунальными, здание остается жилым по сей день.

Фото: gov.spb.ru