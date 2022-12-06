Самолёты из Петербурга в Дубай будут летать ежедневно с 15 декабря

В администрации петербургского аэропорта Пулково известили, что начиная с 15 декабря из Северной столицы в Дубай можно будет улететь ежедневно.

Согласно расписанию, из Петербурга в ОАЭ рейсы будут отправляться с понедельника по пятницу, а также в воскресенье в 23:15 (прибытие в 6:25). Время вылета по субботам — 23:05 (прибытие в 6:15).

Из Дубая в город на Неве для пассажиров доступны вылеты по субботам в 16:10, а во все остальные дни — в 16:05. В воздушную гавань Северной столицы самолёты будут приземляться по понедельникам в 21:20 и в другие дни — в 21:25.

Обслуживать рейсы будет самолёт Boeing 777-300 ER авиакомпания Emirates.