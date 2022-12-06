Дрозденко подписал межрегиональное соглашение о ремонте ведущих к садоводствам дорог

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о межрегиональном соглашении по ремонту дорог, ведущих к садоводствам, информирует пресс-служба администрации региона. Программа начнёт действовать в 2023 году.

В разработке программы приняли участие дорожный комитет Ленобласти и Управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга. В список участков, подлежащих ремонту, включили 21 областную дорогу и 64 муниципальных. В выполнение задач власти намерены вложить 1,3 млрд рублей, из которых миллиард выделит Петербург.

"Ежегодно перечень будет уточняться. В первую очередь в ремонт отправятся дороги, которые ведут к садоводствам с большим количеством зарегистрированных земельных участков", — рассказал начальник регионального дорожного комитета Денис Седов.

Заниматься ремонтом региональных трасс будет "Ленавтодор", а местных — власти муниципалитетов, которым будут предоставляться субсидии.