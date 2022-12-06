Бывшая инспектор УФСИН и экс-глава Госстройнадзора Ленобласти получили миллионные штрафы за взятки

Районные суды Петербурга вынесли решения по делам о получении взяток, рассказала 6 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Фигурантом одного из дел стал экс-глава Госстройнадзора Ленобласти.

В первом случае Приморский райсуд Петербурга огласил приговор по делу о получении взятки в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего замглавы комитета государственного и строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти Дмитрия Лобановского. Его обвиняли в получении взятки в размере 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод объекта капстроительства в промзоне Горелово в Виллозском поселении.

Вину Лобановский признал и дал явку с повинной. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и пятилетним испытательным сроком и семилетним запретом работать на госслужбе, а также назначил ему штраф в размере пяти миллионов рублей.

Во втором случае Петроградский райсуд рассмотрел дело о вымогательстве взятки (п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ) против инспектора филиала по Петроградскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Екатерины Штурмановой. Как установил суд, Штурманова была ответственна за надзор за петербурженкой, находившейся под домашним арестом. При этом, как пишет судебная пресс-служба, инспектор "заведомо создала для последней условия, при которых последняя вынуждена систематически передавать взятку" за незаконное бездействие. Речь шла о том, что Штурманова якобы фиксировала нарушения подопечной запрета на выход из дома вне разрешенного времени прогулок и требовала деньги в обмен на отказ от передачи сведений следствию.

Всего инспектор получила от петербурженки 27 тысяч рублей в период с декабря 2021 года по январь 2022-го. Штурманова вину признала, суд оштрафовал ее на два миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет. С учетом проведенного подсудимой времени под стражей и под домашним арестом сумма штрафа была снижена до 1,2 миллиона рублей.