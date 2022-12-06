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Новости 13:28

Смольный определил прожиточный минимум на 2023 год

фото ЗакС политика Смольный определил прожиточный минимум на 2023 год

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о величине прожиточного минимума на 2023 год. Он опубликован на сайте городского правительства.

Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения составит 15 094 рубля. Для трудоспособного населения - 16 452 рубля. Для пенсионеров - 12 981 рубль. Для детей - 14 641 рубль. 

Общефедеральный прожиточный минимум на душу населения в 2023 году составит 14 375 рублей.  

Проект постановления Смольного будет проходить антикоррупционную экспертизу до 20 декабря.


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