Прокуратура проверит закон о КРТ на коррупцию

Возможные нарушение антикоррупционного законодательства в законе о комплексном развитии территорий (КРТ) будет искать прокуратура Петербурга, следует из письма Генпрокуратуры, которое получил депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов в ответ на свое обращение. Ведомство уведомит мундепа о результатах проверки.

Ранее Сафонов просил генпрокурора Игоря Краснова провести антикоррупционную экспертизу закона о КРТ из-за наличия в нем, по мнению мундепа, "коррупционных соблазнов". Последние могли возникнуть из-за неточных критериев определения участков, которые могут быть включены в программу реновации, а значит, якобы могут быть инициированы чиновниками по просьбам заинтересованных застройщиков, считает Сафонов.

Напомним, в октябре некоторые положения закона о КРТ были приостановлены Законодательным собранием до 2024 года из-за критики общественности. Собственники "хрущевок", дома которых могут быть снесены для строительства нового жилья негативно отнеслись к документу из-за недоработанности закона. В частности, противники реновации обеспокоены риском получить жилье в удаленных районах города взамен привычного, а также требуют полностью отменить закон.

Константин Леньков