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Новости 14:42

Правительство выделило почти 230 миллионов рублей на медпомощь военнослужащим в зоне СВО

фото ЗакС политика Правительство выделило почти 230 миллионов рублей на медпомощь военнослужащим в зоне СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на оказание медицинской помощи военнослужащим в зоне спецоперации на Украине, рассказала пресс-служба правительства 6 декабря. Средства из резервного фонда кабмина поступят в распоряжение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Всего на оказание скорой, специализированной и иной медицинской помощи военнослужащим потратят свыше 227 миллионов рублей. На эти средства предполагается предоставление участникам СВО врачебной поддержки "в количестве не менее 19,2 тысячи случаев в 2022 году", следует из текста распоряжения.

"[Специалисты ФМБА] формируют мобильные отряды, которые трудятся на передовой, заботятся о здоровье ребят, спасают жизни", — заявил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии, состоявшемся во вторник.

Деньги уйдут на оплату труда медработников, а также на закупку медицинских изделий, уточнили в пресс-службе кабмина.


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