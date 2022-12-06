Правительство выделило почти 230 миллионов рублей на медпомощь военнослужащим в зоне СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на оказание медицинской помощи военнослужащим в зоне спецоперации на Украине, рассказала пресс-служба правительства 6 декабря. Средства из резервного фонда кабмина поступят в распоряжение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Всего на оказание скорой, специализированной и иной медицинской помощи военнослужащим потратят свыше 227 миллионов рублей. На эти средства предполагается предоставление участникам СВО врачебной поддержки "в количестве не менее 19,2 тысячи случаев в 2022 году", следует из текста распоряжения.

"[Специалисты ФМБА] формируют мобильные отряды, которые трудятся на передовой, заботятся о здоровье ребят, спасают жизни", — заявил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии, состоявшемся во вторник.

Деньги уйдут на оплату труда медработников, а также на закупку медицинских изделий, уточнили в пресс-службе кабмина.