"Дом.РФ" выставил на продажу бывшее бомбоубежище в Невском районе

Государственная корпорация "Дом.РФ" намерена пустить с молотка бывшее бомбоубежище в Невском районе Северной столицы. Стартовая цена лота — 791 тысяча рублей, пишет "Фонтанка".

Укрытие располагается внутри здания производственно-складского комплекса на проспекте Большевиков, 56, корпус 4, литера А. Объект находится в госсобственности. На дверях подвала, некогда служившего бомбоубежищем, имеется аббревиатура П1 МЗС ФЯР, которая говорит о классе его взрывозащиты.

Аукцион пройдёт 23 декабря. Все желающие принять в нём участие должны отправить заявки до 19 декабря. Начальная цена объекта — 791 тысяча рублей, при этом всем заявителям необходимо будет внести 158,2 тысячи рублей задатка.

Будущему владельцу предстоит провести в бомбоубежище капитальный ремонт. Объект отключен от всех инженерных сетей.

Фото: земля.дом.рф