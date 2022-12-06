Муринские депутаты замыслили отделение от Всеволожского района

Депутаты Муринского городского поселения Ленобласти на заседании 14 декабря обсудят идею наделения муниципалитета статусом городского округа, сообщило 47news. По информации издания, инициатива исходит от депутата Александра Баркевича и главы МО Дмитрия Кузьмина.

В беседе с 47news Кузьмин выразил мнение, что Мурино, как крупнейший город Ленобласти, "дорос до нового статуса". Он выразил мнение, что администрация Всеволожского района не справляется с рядом своих полномочий, и в качестве примера упомянул проблемы с размещением рекламных щитов и про определение расстояния от алкомаркетов до школ.

По словам главы муниципалитета, сейчас планируются публичные слушания, в январе тема дойдет до совета депутатов, а в перспективе инициатива должна получить одобрение регионального Заксобрания.

В свою очередь, депутат Баркевич посетовал на удаленность от Всеволожска, что вызывает трудности с выездами служащих для решения вопросов на месте. Улучшить ситуацию, по его мысли, сможет переход Мурино в прямое подчинение Ленобласти. "Наш город перерос статус поселения. Для сравнения: в Московской области все города подчиняются напрямую губернатору", — добавил он.

Глава муринской администрации Александр Белов скептически отнесся к возможности в скором времени получить новый статус. Что касается главы администрации Всеволожского района Александра Низовского, то он счел нужным заявить, что в Мурино заправляют оппозиционеры, которые якобы открыто говорят о нелюбви к своей стране. К перспективам отделения города от района он отнесся с недоверием. "Но если будет, — продолжил он, — так баба с возу — кобыле легче".

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