Электрички "Лыжные стрелы" запустят 18 декабря

Первый замглавы комитета по физической культуре и спорту Петербурга Андрей Хорт известил, что первые специализированные электрички "Лыжные стрелы" начнут ходить уже 18 декабря, передаёт 78.ru. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Доме журналиста.

Изначально поезда будут ходить в Орехово и Шапки, однако с 25 декабря для лыжников будет доступна новая локация — Токсово.

Желающие могут купить билеты на через сервис kassir.ru, а также в районных центрах физической культуры и спорта.

Также Хорт добавил, что в городских парках проложат 79 лыжных трасс.