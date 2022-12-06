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Электрички "Лыжные стрелы" запустят 18 декабря

фото ЗакС политика Электрички "Лыжные стрелы" запустят 18 декабря

Первый замглавы комитета по физической культуре и спорту Петербурга Андрей Хорт известил, что первые специализированные электрички "Лыжные стрелы" начнут ходить уже 18 декабря, передаёт 78.ru. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Доме журналиста.

Изначально поезда будут ходить в Орехово и Шапки, однако с 25 декабря для лыжников будет доступна новая локация — Токсово. 

Желающие могут купить билеты на через сервис kassir.ru, а также в районных центрах физической культуры и спорта.

Также Хорт добавил, что в городских парках проложат 79 лыжных трасс.


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