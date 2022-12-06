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Новости 18:57

"Для нас это важная история": В Ленобласти начнут производить чёрную икру

фото ЗакС политика "Для нас это важная история": В Ленобласти начнут производить чёрную икру

В 2023 году в Ленинградской области начнётся производство чёрной икры, известил замглавы правительства региона, руководитель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, сообщает ТАСС.

Уже в следующем году перед региональными фермерами поставлена задача произвести первые 350 кг готового продукта.

"Для нас это важная история, которая расширяет номенклатуру продукции. Мы смотрим на своих соседей — Вологду, у нас всё ещё впереди", — уверен Малащенко.

Также чиновник напомнил, что Ленобласть занимает третье место среди остальных регионов РФ по развитию форелеводства и намерена увеличить объём производства данного вида рыбы ещё на 6,5%.


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