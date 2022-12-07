Канал Грибоедова и Фонтанку исключат из числа водных путей Петербурга

Депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок ("Единая Россия") сообщил, что региональные власти намерены исключить Фонтанку, а также ряд других водных объектов из числа городских рек. Заявление прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Все исключённые из перечня реки и каналы будут переданы в федеральное ведение, рассказал парламентарий.

"Например, закрывать движение судов по этим акваториям будут решать федеральные ведомства. Это чисто техническое решение. Не могут реки, как и дороги, быть одновременно и в региональном, и в федеральном ведении", - поделился Четырбок.

Всего в законопроекте, который предполагает лишение ряда водных объектов статуса петербургских, содержатся следующие: реки Фонтанка, Мойка, Ждановка, а также Крюков канал, канал Грибоедова, Зимняя канавка и Кронверкский пролив.

После принятия законопроекта управлять судоходством, в том числе туристическим, будут федеральные чиновники.

Примечательно, но причину принятия подобного решения Четырбок в разговоре с журналистами не объяснил.