Депутаты Петербурга дали определение "выходным дням"

Законодательное собрание Петербурга 7 декабря приняло в третьем чтении законопроект об определении понятия "выходные дни" в законе об административных правонарушениях. Под ними теперь будет пониматься суббота и воскресенье, если эти дни не объявлены рабочими.

Также к выходным депутаты решили добавить дни, которые в Трудовом кодексе прописаны как праздничные. Это Новый год, Рождество, Международный женский день и другие.

Соавтор документа, депутат от "Новых людей" Дмитрий Павлов ранее объяснил, что определение выходных дней решили внести из-за проблем с применением статьи о нарушении тишины. В Трудовом кодексе прописан только один день отдыха — воскресенье, поэтому петербуржцы могли шуметь и в субботу.

София Саттарова