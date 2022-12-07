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Новости 10:19

Депутаты Петербурга дали определение "выходным дням"

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга дали определение "выходным дням"

Законодательное собрание Петербурга 7 декабря приняло в третьем чтении законопроект об определении понятия "выходные дни" в законе об административных правонарушениях. Под ними теперь будет пониматься суббота и воскресенье, если эти дни не объявлены рабочими. 

Также к выходным депутаты решили добавить дни, которые в Трудовом кодексе прописаны как праздничные. Это Новый год, Рождество, Международный женский день и другие. 

Соавтор документа, депутат от "Новых людей" Дмитрий Павлов ранее объяснил, что определение выходных дней решили внести из-за проблем с применением статьи о нарушении тишины. В Трудовом кодексе прописан только один день отдыха — воскресенье, поэтому петербуржцы могли шуметь и в субботу. 

 

София Саттарова


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