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Депутаты ЗакСа решили сами установить сроки приемки работ при капремонте

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа решили сами установить сроки приемки работ при капремонте

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 декабря во втором чтении рассмотрели законопроект об изменении закона о капремонте. В проекте закона прописано, что акт приемки работ по капремонту подписывается уполномоченным органом и человеком, который представляет собственников жилья. 

В первоначальной версии документ предполагал передачу правительству города полномочий по определению порядка и сроков подписания акта приемки работ по капитальному ремонту. Ко второму чтению законопроекта парламентарии подали три поправки. Одну из них подготовили депутаты от "Новых людей" Дмитрий Павлов и Ольга Герасина

Они предложили добавить нормы со сроками подписания акта приемки работ: в течение 30 дней после его получения. Если к документу есть возражения, то их надо предоставить в течение 5 дней, сказано в поправке "Новых людей". В предложении депутатов правительству города передаются полномочия по определению порядка подписания акта приемки и порядка взаимодействия сторон. Большинство парламентариев поправку не поддержали. 

С похожим предложением выступила депутат от "Единой России" Наталия Астахова. По ее поправке, порядок и сроки должны устанавливаться законом — то есть Законодательным собранием. Она свое предложение отозвала.

София Саттарова


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