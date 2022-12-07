ЗакС дал возможность муниципалам размещать материалы публичных слушаний на "Госуслугах"

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило законопроект об изменении закона о местном самоуправлении. Решение принято на заседании 7 декабря.

Согласно документу, муниципалитеты должны проводить публичные слушания в соответствии со своими нормативно-правовыми актами и уставом, а также федеральным законодательством. Сейчас в документе нет отсылки к федеральным законам.

Ранее соавтор документа Всеволод Беликов заявил, что с новыми изменениями муниципалы смогут публиковать материалы не только на своих сайтах, но и на портале "Госуслуги". Такая возможность прописана в федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

София Саттарова