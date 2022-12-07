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Муниципал 10:55

Главу местной администрации МО "Малая Охта" предупредили о недопустимости нецелевого использования бюджетных средств

фото ЗакС политика Главу местной администрации МО "Малая Охта" предупредили о недопустимости нецелевого использования бюджетных средств

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провело проверку соблюдения бюджетного законодательства в МО "Малая Охта", информирует пресс-служба ведомства. По итогам ревизии главу местной администрации муниципалитета Александру Маневич привлекли к административной ответственности.

В ходе проверки прокурорам удалось установить, что в 2022 году администрация МО часть средств из собственного бюджета направляла на решение задач, не связанных с тратами на нужды муниципалитета. В частности, чиновники оплатили из своей казны мероприятия, деньги на которые выделяются из бюджета Петербурга.

После всех процессуальных действий прокуратура возбудила дело об административном правонарушении о нецелевом использовании бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП) в отношении Маневич.

Впоследствии дело передали в суд, который привлёк чиновницу к ответственности и назначил ей наказание в виде предупреждения.


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