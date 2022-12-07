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Новости 11:26

Безработный из Ленобласти подпалил дверь Московского райсуда Петербурга

фото ЗакС политика Безработный из Ленобласти подпалил дверь Московского райсуда Петербурга

Житель Ленобласти поджёг дверь Московского райсуда Петербурга в ночь на понедельник, 5 декабря, передаёт "Московский комсомолец". Полиции удалось задержать правонарушителя.

Информация о происшествии поступила на пульт правоохранителей после полуночи. Приехавший на место наряд задержал у здания райсуда молодого человека, заподозренного в совершении поджога. Им оказался 31-летний безработный житель Сланцев.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента, а также мотивы задержанного.

Ущерб двери причинён незначительный.


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