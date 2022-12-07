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Петербургские депутаты просят дать отсрочку от армии большему числу IT-специалистов

фото ЗакС политика Петербургские депутаты просят дать отсрочку от армии большему числу IT-специалистов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга окончательно одобрили обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой расширить категории IT-специалистов, которые могут рассчитывать на налоговые льготы и отсрочку по призыву. В частности, парламентарии хотят дать преференции компаниям, которые занимаются разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, автоматизированных систем управления. 

"Учитывая особую важность деятельности вышеуказанных организаций для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, в том числе в сфере создания и обслуживания объектов критической инфраструктуры, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга просит Вас рассмотреть возможность выступления с инициативой по распространению перечисленных льгот на предприятия и организации, занимающиеся разработкой программно-аппаратных комплексов, адаптацией, модификацией, тестированием и сопровождением программно-аппаратных комплексов, включенных в соответствующий реестр", - написали депутаты. 

Они отметили, что претендующие на льготы организации должны соответствовать ряду требований: российское юрлицо без иностранного участия, наличие прав на технологию и изменение ПО. Также компания должна иметь свой сервисный центр в России, считают парламентарии.

София Саттарова


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