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Новости 11:34

ЗакС хочет обязать кандидатов на выборах отчитываться о цифровой валюте

фото ЗакС политика ЗакС хочет обязать кандидатов на выборах отчитываться о цифровой валюте

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 декабря одобрило в первом чтении законопроект о расширении списка финансов, о которых должны отчитываться кандидаты на выборные должности. Речь идет о претендентах на места депутатов и губернатора.

Согласно документу, кандидаты должны будут сообщать не только о своих доходах, расходах и имуществе, но и об операциях с цифровыми финансами и цифровой валютой за последние три года, если сумма проведенной сделки больше общего дохода за эти три года. Касается условие данных самого кандидата, его супруги или супруга и несовершеннолетних детей. 

Авторы документа — члены фракции ЛДПР Павел Иткин и Максим Яковлев и члены фракции "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок. В материалах к законопроекту они напомнили, что ранее федеральный закон установил правовой статус цифровых валют и активов, а также ввел возможность контролировать расходы по этим финансам.

София Саттарова


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