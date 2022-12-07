ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:40

В Петербурге хотят оказывать психологическую помощь работавшим в зонах ЧС

фото ЗакС политика В Петербурге хотят оказывать психологическую помощь работавшим в зонах ЧС

Парламент Петербурга в первом чтении одобрил законопроект об изменении закона о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение принято на заседании 7 декабря. 

Сейчас жившие или работавшие в зоне ЧС могут рассчитывать на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии. Депутаты хотят добавить к этому оказание психологической помощи. 

Соавтор документа, депутат от "Единой России" Константин Чебыкин сообщил, что законопроект подготовлен совместно с прокуратурой. Проект закона разработан для приведения петербургской базы в соответствие с федеральным законодательством, добавил Чебыкин.

За документ проголосовали 48 парламентариев. Поправки к документу принимают до конца дня 9 декабря.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама