Петербургские депутаты намерены запретить курение кальяна в парадных

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 декабря приняло в первом чтении проект закона о запрете курения кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий. Ранее в документах речь шла только о курении сигарет.

Также депутаты приняли другой законопроект, по которому в нормативно-правовые акты города добавляется понятие "потребления никотиносодержащей продукции". Словосочетание вносится в пункты о создании законов и реализации программ по снижению потребления табачной продукции.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов отметил, что могут возникнуть сложности с определением того, точно ли никотиносодержащую продукцию человек курил. По его мнению, депутаты пытаются бороться со следствием, а не с причиной. А причина — коммунальные квартиры, уверен Рассудов. Если решить этот вопрос, то отпадут и другие, заявил депутат.

София Саттарова