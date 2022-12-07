Госдума не захотела делать выходным День семьи, любви и верности

Комитет Государственной думы по социальной политике на заседании в среду отклонил законопроект, предлагающий сделать нерабочим днем День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Поправки в Трудовой кодекс разработали, в частности, коммунистки Нина Останина, Мария Дробот и справедливоросс Яна Лантратова. Их не рекомендовали рассматривать в первом чтении.

Нарекания к инициативе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на депутата Екатерину Стенякину, возникли у аппарата комитета, правового управления Госдумы и Счетной палаты. Суть претензий в том, что в законопроекте не прописаны источники финансирования и не приведена оценка дополнительных расходов. Вместе с тем, расчеты авторов входят в противоречие с формулой расчета зарплаты.