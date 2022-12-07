Жители Кировского района добились организации новых пешеходных переходов

Администрация Кировского района Петербурга займется оборудованием дополнительных пешеходных переходов после жалоб граждан на небезопасные участки некоторых дорог, передает пресс-служба Смольного. Глава района Сергей Иванов взял исполнение задачи на личный контроль.

"На проблемных перекрёстках необходимо устанавливать дополнительные камеры наблюдения и обустраивать пешеходные переходы с использованием "лежачих полицейских", - приводится позиция губернатора Александра Беглова.

Сразу три "зебры" собираются организовать вокруг сквера Петра Семененко, разбитого между четырьмя улицами. Здесь же, возможно, установят дополнительные камеры для видеофиксации нарушений на дорогах. Кроме того, в следующем году обещают создать пешеходный переход в начале улицы Лени Голикова, возле дома № 7.