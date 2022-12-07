ЗакС предварительно одобрил введение городских субсидий на развитие туризма

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 декабря одобрило в первом чтении законопроект об изменении закона о туристской деятельности. Согласно документу, вводится возможность оказания финансовой поддержки из бюджета города на развитие приоритетных туристических направлений.

Среди вариантов поддержки указано субсидирование на основе госпрограмм Петербурга. Деньги планируется выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, следует из проекта закона.

Присутствующий на заседании глава комитета по туризму Сергей Корнеев сообщил, что пока в бюджете на 2023 год средства на эти субсидии не заложены. После того, как документ примут, чиновники Петербурга намерены обсудить совместные действия с коллегами из федеральных органов, заявил Корнеев.

Пока в законе о туристской деятельности прописано, что господдержка от города осуществляется в форме информационной и консультационной поддержки. Также в документе прописано, что приоритетные направления развития туризма — это внутренний, въездной, культурно-познавательный, событийный, социальный, детский, медицинский, самодеятельный, конгрессно-выставочный, водный туризм, авиатуризм, конгрессно-выставочная деятельность.

Депутат от "Новых людей" Дмитрий Панов отметил, что в Петербурге существует спортивный и другие виды туризма. Он предложил расширить список приоритетных направлений.

София Саттарова