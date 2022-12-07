Ленобласть передала подшефному Енакиево компьютеры, принтеры и минивэн

Ленинградская область отправила в подшефный город Енакиево в ДНР очередную партию гуманитарной помощи, информирует пресс-служба администрации региона.

В частности, для нужд местных полицейских областные чиновники приобрели компьютеры и принтеры, а для городской администрации — минивэн.

Рассказывая о задачах, поставленных перед Ленобластью, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в Енакиево остаются работать бригады по бурению скважин для добычи воды. Кроме того, усилиями региональных специалистов был восстановлен ряд социальных объектов.

"В следующем году мы дооснастим школы техникой и пособиями, приступим к ремонтным работам на мосту. В общей сложности направим на работы из бюджета 750 млн рублей — это 1% планируемого дохода региона в следующем году", - резюмировал Дрозденко.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"