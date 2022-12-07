Эрмитаж потратил более 60 млн рублей за год на пополнение хранилищ

Пополнение коллекций Государственного Эрмитажа в нынешнем году потребовало расходования 63 млн рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на его директора Михаила Пиотровского.

"Мы купили и будем показывать картину Беклина, портрет Александра III, указ Петра Великого, собрание коллекционеров Ханукаева (костюмы и обувь) и Мустафаева (мусульманская керамика)", - рассказал музейщик.

При этом доля бюджетных денег, отданных за художественные работы, составила всего 8 млн рублей. Остальные средства удалось собрать в качестве пожертвований. По данным Пиотровского, за год музей посетили 2,6 млн человек.