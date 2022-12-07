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Участок Университетской набережной от сфинксов до Румянцевского спуска закроют на ремонт

фото ЗакС политика Участок Университетской набережной от сфинксов до Румянцевского спуска закроют на ремонт

В Северной столице в период до ноября 2023 года будут ремонтировать участок Университетской набережной от сфинксов, стоящих напротив Академии художеств, до Румянцевского спуска, информирует пресс-служба КРТИ.

Подрядчиком работ является компания "Возрождение". Она облагородит участок длиной 330 метров за 90,8 млн рублей. Пешеходы в указанный отрезок времени смогут передвигаться только по противоположной стороне дороги.

Набережную приводили в порядок больше двадцати лет назад. Во время ремонта специалисты отреставрируют бронзовых грифонов и светильники, которые украшают спуск к водам Невы.

Также будут приведены в порядок ограждения набережной, гранитные плиты, восстановлен исторический откос. Основание мостовой усилят, после чего замостят брусчаткой.

"Университетская набережная — одна из центральных в Петербурге, парадная, прогулочная, вся её застройка является памятником архитектуры. Сама набережная, возведённая по проектам известных архитекторов и инженеров, находится под охраной государства", — указали в КРТИ.

Фото: пресс-служба КРТИ


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