Получивший травму на льду петербуржец отсудил 80 тысяч рублей

Некачественная зимняя уборка в Шушарах стала поводом для иска петербуржца Владимира Волгина к ООО "ЛОЭК", передает объединенная пресс-служба городских судов. В декабре прошлого года он сломал ногу, поскользнувшись на льду, после чего не смог ходить в течение последующих двух с половиной месяцев. За понесенный ущерб он требовал взыскать с ответственной за уборку организации 100 тысяч рублей.

Представитель компании-подрядчика МО "Поселок Шушары" явился на суд и возражал против исковых требований, утверждая, что достоверно место травмирования Волгина неизвестно. Пушкинский районный суд с этим не согласился и выписал ответчику штраф в размере 80 тысяч рублей.