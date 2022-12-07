В третьем квартале 2022 года россияне сняли со счетов рекордный объем наличных

С июля по сентябрь нынешнего года граждане РФ сняли со своих банковских карт свыше 8 трлн рублей наличными, о чем пишет РИА "Новости", проанализировшее последние данные Центробанка. Показатель стал рекордным за всю историю подобной статистики в обнародованном виде. Поквартальные данные публикуются в течение четырнадцати последних лет.

Предыдущий рекорд датируется концом прошлого года: с октября по декабрь 2021-го было снято чуть более 7,9 трлн рублей.

Вместе с тем, за отчетные три месяца россияне оплатили картами максимальное количество товаров и услуг с 2008 года. Общая сумма подобных транзакций составила более 11,3 трлн рублей.