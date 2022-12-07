Петербургские ученые создали приложение для борьбы с воровством логотипов

Сотрудники Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали электронный сервис, призванный искать плагиат в логотипах и товарных знаках, передает ТАСС. Основой приложения стала оригинальная нейросеть, которая в дальнейшем может помочь юристам бороться с кражами интеллектуального продукта.

"Каждый пользователь может настроить приложение под нужные ему параметры и сразу определить, пересекается ли его логотип с существующими товарными знаками по целому ряду параметров", - рассказал глава Международного центра цифровой криминалистики при СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

Более того, по словам ученого, новая программа в состоянии аргументировать, почему она считает то или иное изображение неоригинальным.

Нейросеть испытали на международной базе логотипов METU Trademark Dataset, и она продемонстрировала высокую скорость вычислительных операций. Сейчас проект находится в стадии тестирования пользовательского приложения.