В Красногвардейском районе построят новый архивный комплекс за 1,8 млрд рублей

В Петербурге на Уткином проспекте возведут новое здание архива, информирует пресс-служба Смольного. Церемония установки закладного камня на месте будущего объекта пройдёт в четверг, 8 декабря.

В новое 9-этажное здание должны переехать Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства. По плану строительство комплекса, на который потратят 1,8 млрд рублей, следует завершить к осени 2024 года.

Общая протяжённость стеллажей двух совмещённых архивов будет увеличена с 16,6 до 22,5 км. Также внутри обустроят помещения реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта. Кроме того, для публики откроют два читальных зала, зал научной библиотеки, два выставочных зала и конференц-зал.