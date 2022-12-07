За неделю инфляция в России ускорилась втрое

Росстат рассмотрел изменения цен на потребительском рынке за неделю с 29 ноября по 5 декабря. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,58% (на прошлой неделе рост был отмечен на уровне 0,19%). Инфляция с начала года, по версии Росстата, составила уже 11,71%.

Наиболее ощутимый рост в розничной цене вновь показала сезонная продукция: огурцы (+14,16%), свекла (+2,75%), морковь (+2,57%), капуста (+2,38%), лук (+1,61%) и помидоры (+0,98%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю сахар (-1,26%), яблоки (-0,92%), гречка (-0,63%), вермишель (-0,51%), полукопченая колбаса (-0,29%) и глазированные конфеты (-0,28%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+0,52%), мужские майки и футболки (+0,38%), смартфоны (+0,34%), спички и шампунь (+0,28%), сигареты (+0,23%) и пеленки для младенцев (+0,22%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 12,5%, а продовольственная — 11,34%.