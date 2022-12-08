Петербургские справороссы предложили выплачивать по три миллиона рублей за рождение тройни

Члены фракции "Справедливая Россия — За правду" в петербургском ЗакСе предложили поправку в Социальный кодекс города о выплате трех миллионов рублей при одновременном рождении трех и более детей, следует из сообщения пресс-службы фракции. Средства предназначаются на улучшение жилищных условий, правом на их получение предполагается наделить семьи, в которых по крайней мере один из родителей обладает российским гражданством и живет в Петербурге.

В пояснительной записке к проекту справороссы ссылаются на данные городского комитета по социальной политике, согласно которым с 2016 по 2021 год в 84 петербургских семьях одновременно родились трое и более детей. Больше всего таких рождений пришлось на 2018 год, когда заметные прибавления случились у 24 семей, меньше всего — на 2019-й (шесть семей). В 2020-м и 2021-м по трое и больше близнецов родилось в восьми и 11 семьях соответственно.

"Учитывая стабильную положительную динамику за три предыдущих года (2019-2021) предлагается взять за основу предоставление социальной поддержки 15 семьям с учетом возможной корректировки в последующие годы", — предлагают справороссы. В обоснование проекта они приводят пример Ленинградской области, где подобные меры соцподдержки регулируются региональным законом.

Глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина заявила, что предложенная мера предполагает "очень небольшие траты для городского бюджета".

"Понимаем, что на три миллиона квартиру в Петербурге для большой семьи не купишь, но как мера софинансирования улучшения жилищных условий эта сумма значима", — заявила Шишкина.

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