Суд в Петербурге запретил 10 интернет-ссылок с "морально разлагающей" информацией

Дзержинский районный суд Петербурга запретил к распространению в интернете 10 ссылок с информацией, которая будто бы "морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев", сообщила 8 сентября объединенная пресс-служба городских судов. Административные иски в защиту неопределенного круга лиц были поданы заместителем военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона.

В ходе мониторинга интернета были обнаружены Telegram-каналы с запрещенной информацией, передает судебная пресс-служба. Распространяемый контент был якобы направлен на деморализацию граждан и военнослужащих и содержал призывы к дезертирству вместе с оскорблениями президента и военных. Материалы находились в свободном доступе, ознакомиться с ними, скопировать и распространить мог любой желающий.

Саму представленную на ресурсах информацию сочли направленной на причинение угрозы жизни и здоровью граждан, на создание угроз массового нарушения общественного порядка или же помех работе транспорта и социальной инфраструктуры. "Помимо этого, указанные Интернет-ресурсы преследуют цель сбора сведений, персональных данных военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, а также распространения указанной информации", — говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Суд ознакомился с доводами представителя военной прокуратуры и с ними согласился. Указанные в административном иске ссылки на ресурсы объявлены запрещенными к распространению в России.