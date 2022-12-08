Пискарев пообещал внести в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для диверсантов

Законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного срока за диверсионную деятельность будет внесен на рассмотрение Госдумы, пообещал 8 декабря председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). Также он анонсировал установление административной ответственности за распространение инструкций по изготовлению оружия и боеприпасов.

"Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов", — приводит слова Пискарева РИА "Новости".

Депутат пожаловался на то, что в СМИ якобы распространяется пропаганда совершения диверсий против России. Из этого он вывел необходимость введения в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих наказание для диверсантов вплоть до пожизненных сроков.

Также уголовно наказуемым планируется сделать обучение проведению диверсий и создание преступных сообществ с целью совершения диверсионных актов. Всего поправки предполагается внести в три статьи УК, уточнил Пискарев.

Кроме того, депутат сообщил о планах блокировать публикации с инструкциями по изготовлению оружия, боеприпасов и взрывных устройств. За размещение подобной информации предполагается административное наказание.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева