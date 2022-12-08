Москалькова добилась отмены более 200 решений о мобилизации граждан

Омбудсмен Татьяна Москалькова на заседании Общественной палаты РФ поделилась статистикой, касающейся отмен решений о мобилизации граждан.

"Были и неверные, ошибочные мобилизации, более 200 только по моим обращениям было аннулировано. Но совершенно очевидно, когда у человека четверо детей или больной ребенок, прикованный к постели, все выправлялось по ходу", - приводит ее слова "Интерфакс".

По словам правозащитницы, ей также удалось решить "массу" экономических проблем мобилизованных, призванных в Свердловской области, откуда, в частности, поступали жалобы на отсутствие выплат и непредоставление отсрочек по кредитам. Всего аппарат Москальковой принял более 11 тысяч обращений, посвященных различным аспектам военной спецоперации на Украине.