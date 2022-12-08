В Смольном заставили застройщика переделать проект школы на юго-западе

Петербургский комитет по строительству не согласился с проектом строительства школы в районе Новосергиево, который представил девелопер Glorax Group. Как сообщает строительное издание "Канонер", чиновники не согласились с отсутствием бассейна в ее проекте. Теперь застройщика, которому выдали первоначальное разрешение на работы еще три года назад, обязали включить в план работ создание бассейна.

"Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и получение разрешения на строительство объекта — первый квартал 2023 года", - рассказал замглавы комитета по строительству Александр Постраш.

Из-за недопонимания между сторонами строительство трехэтажного образовательного учреждения севернее дома № 78 к. 6 по Петергофскому шоссе все еще не начиналось.