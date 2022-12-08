Смольный рассчитывает открыть в трех районах Петербурга площадки для выгула собак

В 2023 году новые площадки для выгула собак должны появиться в трех районах Петербурга, рассказала пресс-служба губернатора 8 декабря. Речь идет об участках на Яхтенной улице в Приморском районе, на углу Зверинской улицы и переулка Нестерова в Петроградском районе и на Среднем проспекте Васильевского острова.

Планами обустройства площадок поделилась во время прямого эфира центра управления регионом представитель комитета по благоустройству Лариса Канунникова. По ее словам, места для них выбираются совместно с гражданами, которые могут направлять свои пожелания в районные администрации.

Также в прямом эфире ЦУР выступил спикер Заксобрания Александр Бельский, который поделился планами приступить в начале 2023 года к разработке городского закона о требованиях к содержанию домашних животных. Речь идет об определении правил выгула и содержания питомцев в многоквартирных домах. Кроме того, ожидается рассмотрение вопросов об ответственности за нарушение правил содержания животных.

Также Бельский анонсировал создание рабочей группы при ЗакСе по разработке законопроекта. По его словам, в ее состав смогут войти горожане и зооактивисты.

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