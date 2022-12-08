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Новости 15:02

СК задержал главу областного комитета по ТЭК по подозрению во взятке

фото ЗакС политика СК задержал главу областного комитета по ТЭК по подозрению во взятке

Сотрудники следственного управления СК по Ленобласти задержали главу регионального комитета по ТЭК Юрия Андреева, сообщила 8 декабря пресс-служба силового ведомства. Следствие подозревает чиновника в причастности к получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ) за помощь подрядчикам в получении контрактов и общее покровительство.

Как полагают в СК, Андреев выстроил схему, при которой занятые в реализации программы по обеспечению устойчивой работы коммунальной инфраструктуры предприятия были вынуждены "передавать должностным лицам администрации региона в качестве взяток часть денежных средств в процентном соотношении от суммы заключенных контрактов". В период с 2019 по 2022 год подозреваемые якобы ежегодно получали взятки за помощь в заключении госконтрактов на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах Ленобласти.

В результате деятельности Андреева и директора Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области, которого следствие полагает его соучастником, были заключены контракты в Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах. Нанесенный государству ущерб в СК оценили в сумму более 32 миллионов рублей, а размер взятки чиновникам от подрядчика — более чем в 26 миллионов рублей.

Всего в рамках следственных действий состоялись обыски по семи адресам проживания лиц, подозреваемых в причастности к участию в коррупционной схеме. Также обыски развернулись в комитете по ТЭК и в офисах компаний. Глава комитета задержан для допроса, в ближайшее время ожидается предъявление ему обвинения. Следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.

Фото: power.lenobl.ru


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