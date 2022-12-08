СК задержал главу областного комитета по ТЭК по подозрению во взятке

Сотрудники следственного управления СК по Ленобласти задержали главу регионального комитета по ТЭК Юрия Андреева, сообщила 8 декабря пресс-служба силового ведомства. Следствие подозревает чиновника в причастности к получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ) за помощь подрядчикам в получении контрактов и общее покровительство.

Как полагают в СК, Андреев выстроил схему, при которой занятые в реализации программы по обеспечению устойчивой работы коммунальной инфраструктуры предприятия были вынуждены "передавать должностным лицам администрации региона в качестве взяток часть денежных средств в процентном соотношении от суммы заключенных контрактов". В период с 2019 по 2022 год подозреваемые якобы ежегодно получали взятки за помощь в заключении госконтрактов на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах Ленобласти.

В результате деятельности Андреева и директора Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области, которого следствие полагает его соучастником, были заключены контракты в Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах. Нанесенный государству ущерб в СК оценили в сумму более 32 миллионов рублей, а размер взятки чиновникам от подрядчика — более чем в 26 миллионов рублей.

Всего в рамках следственных действий состоялись обыски по семи адресам проживания лиц, подозреваемых в причастности к участию в коррупционной схеме. Также обыски развернулись в комитете по ТЭК и в офисах компаний. Глава комитета задержан для допроса, в ближайшее время ожидается предъявление ему обвинения. Следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.

Фото: power.lenobl.ru